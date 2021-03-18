18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Diyarbakır'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, Şehitlik Anıtına çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından saygı atışı yapılan programda, Vali Münir Karaloğlu'nun "Şehitlik Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile protokolde yer alanlar Kara ve Hava Şehitliği'ndeki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitler için dua edildi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenen programda da, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu, 7. Kolordu Komutanlığınca barkovizyon gösterisi yapıldı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin sadece geçmişin bir aziz hatırası değil, geleceğe yürüyüşlerindeki en önemli ilham kaynaklarından birisi olduğunu söyledi.

Çanakkale Destanı'nın birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu dile getiren Can, "Çanakkale'de şehit olup yan yana yatanlar bize bugüne çok önemli bir mesajıdır. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Program, Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korusu'nun oratoryo gösterisiyle sona erdi.