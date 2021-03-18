18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Törene katılan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İl Emniyet Amiri Erbil Başar, Gayda Mezarlığındaki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Cumhuriyet İlkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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