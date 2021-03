18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Adana'da Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır anıta çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Bakır, buradaki konuşmasında, "Çanakkale ruhunun, metrekareye 600 merminin düştüğü yerde vatan savunmasının göğüs göğse yapılması" olduğunu belirtti.

Kuran okunup dua edilen törende, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Elban ve beraberindekiler, daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Emniyet Müdürlüğü Polis Şehitliği'nde yapılan törene katıldı.

Şırnak'ta 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'in annesi Hayriye Demir, her zaman şehitliğe geldiklerini belirterek, "Burası evimiz. Evimizin bir odası. Bir parçamız. Şehit olduğunda bir yıldır görmemiştik. Bir yıl önce izne gelmişti. Her gün gelmek istiyoruz. İmkanımız ne kadar elverirse geliyoruz. Haftada 2-3 kez, bazen her gün üst üste geldiğimiz oluyor." dedi.

Diyarbakır'da 2016'da şehit düşen özel harekat polisi Ebubekir Durmuş'un kardeşi Abdulsamet Durmuş da ağabeyinin 25 yaşında ülkesi, vatanı için canını hiç düşünmeden feda ettiğini anlatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şırnak'ta 2015'te teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın eşi Havva Bardakçı da acılarının halen dinmediğini ifade etti.

Mersin

Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, şehitlikteki anıta çelenk sundu.

Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Su, şu satırları okudu:

"Aziz şehitlerimiz, bin yıldır yurt edindiğimiz bu kutsal toprakların sonsuza kadar vatanımız olacağını canlarınız pahasına tüm dünyaya gösterdiniz. Tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşamış milletimizin bu karakterinden asla taviz vermeyeceğinin en büyük kanıtı oldunuz. Ay yıldızlı al bayrağımızı yurdumuzun dört bir yanında gururla dalgalanmaya devam edeceğinin en güçlü teminatı oldunuz. Şahadetleri ile dinin temeli olan mübarek ezanımızın sonsuza dek vatan semalarında yankılanacağının güvencesi oldunuz. Bu nedenle millet olarak sizlere büyük bir minnet duyuyor, sizin gibi kahramanlara sahip olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. Milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşamaya devam edeceğinizin sözünü yineleyerek, siz aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kuran ve dua okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ile bazı milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi kırsalında 2006'da PKK'lı teröristlerin operasyondan dönen askeri araca ateş açması sonucu şehit olan jandarma komando er Hüseyin Özdemir'in annesi Menşure Özdemir, oğlunun kabrini ziyaret etti.

Özdemir, AA muhabirine, oğlunu ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "15 sene oldu, ciğerim yanıyor. O burada, kara toprakta. Ona kıyamazdım ama ben de kara toprakta yaşıyorum. Oğluma, ciğerime dayanamıyorum. Yavrum gitti, bir daha gelmedi. Oysa 9 gün kalmıştı gelmesine. Dün akşam hiç uyumadım. 'Oğlumun evine gidiyorum.' dedim." şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın annesi Eşe Yıldırım da "Konuşmak çok zor. Allah'ım askerlerimizin her zaman yar ve yardımcısı olsun. Rabb'im hepsini korusun." ifadelerini kullandı.

Hatay

Hatay'da Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anıta çelenk bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Vali Doğan'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Osmaniye

Osmaniye Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törende, saygı atışı yapıldı, çelenkler sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Erdinç Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Kuran okunması ve İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun duasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi partilerin temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.