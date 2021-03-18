18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Düzce, Bartın ve Bolu'da tören düzenlendi.

Sakarya'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak ve gaziler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaldırım, Yüce ve Nartop'un şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından törende konuşan personel yarbay Oktay Özkan, vatan savunmasının eşsiz bir örneği olan Çanakkale muharebelerinin Türk milletinin tüm varlığını ortaya koyduğu büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Vali Kaldırım, şehitlik anı defterini imzaladı. Şehitler için saygı atışı yapılan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehitlerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı.

Protokol ekibi daha sonra Adapazarı ilçesindeki Yorgalar mezarlığındaki şehitliğindeki anma törenine katıldı.

Düzce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Düzce Valisi Cevdet Atay'ın katılımıyla Düzce Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Vali, Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışında bulunuldu. Şehitler için dua edilen programda mezarlara karanfil bırakıldı.

Törende şeref defterini imzalayan Vali Atay, burada yaptığı konuşmada, "Türk Milleti Yüzyııllar boyunca namusu şerefi uğruna hiç bir şeyden korkmadan, vatanı uğruna hak için hürriyet ve şahadet ve şehadet mertebesine ermek için kılıca bedenini kalkan, gülleye göğsünü siper ederek canını vermekten, kanını dökmekten korkmamıştır. Bugün üzerinde yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak adına bedenini siper eden siz kahraman vatan evlatlarına şükranlarımızı ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Milletimizin aydınlık zihninde ebediyeten yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ve gaziler de katıldı.

Bartın

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada, askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, ardından Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programlara, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Bolu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, şehit ve gazı yakınları ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra saygı atışında bulunuldu.

Törende, Piyade Binbaşı Adem Şimşek tarafından günün anlam ve önemimi belirten konuşmanın yapılmasından sonra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Şehitlik Şeref Defterini imzaladı.

Tören, Kuran'ı Kerim tilaveti yapılması ve Bolu Müftüsü Orhan Genç'in dua ettirmesinin ardından şehitliklere karanfil konulmasının ardından sona erdi.

Yeniçağa ilçesinde ise ilçe kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törene, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin yok edilmeye çalışılan bir milletin, kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını hiç düşünmeden feda ettiği bir diriliş destanı ve var oluş mücadelesinin adı olduğunu belirtti.

Tutulmaz, "Çanakkale Zaferi'nin sonsuz vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret gibi değerlerin milletimizce ortaya konduğu, azim ve inancın zirveye çıktığı, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen milletimizin vatan söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık öyküsüdür." dedi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz da Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde şehitler vererek, tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Karabük

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

Beşbinevler Mahallesi'ndeki Karabük Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra 100. Yıl İl Kültür Müdürlüğü Salonunda tiyatral oratoryo düzenlendi.