18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Şırnak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nda devam eden törende de Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

İl protokolü, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şırnak Üniversitesi Kampüsü Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda da yapılan programda, oratoryo ve sinevizyon gösterileri yapıldı, şiirler okundu.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, 18 Mart'ta Çanakkale Destanı'ndaki ruhun bugün de sürdüğünü söyledi.

Şehitlerin emanetinin emanetleri olduğunu belirten Pehlivan, "Vatan toprağının her bir çakıl taşını savunmak için güvenlik güçlerimiz canını vermeye hazırdır, ayaktadır, nöbettedir. Bu mücadelenin yüzyıllardır devam etmesini sağlayan milletimizin inancıdır, imanıdır, kararlığıdır ve bunlardan mütevellit işte Çanakkale tezahür eden bu ruh sayesindedir. Önce Allah'ın izni ve yardımı, milletimizin kenetlenmesi vakti zamanı geldiğinde milletimiz, vatanın birliği ve beraberliği, bayrağımızın gönderde ilelebet kalması için canını vermeye de hazırdır." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.