18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 14:17
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde tören düzenlendi.

Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven kamu kurumu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Afşin Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle kaymakamlık konferans salonunda devam etti.

Afşin Anadolu Lisesi Müdürü Cabir Tercan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türk milletinin 18 Mart 1915'de bir destan yazdığını ifade eden Tercan, "Birliğimizin bozulması, gücümüzün zayıflaması için fırsat kollayanlar, her zaman olduğu gibi bugünde var. Düşman zihniyeti emelinden hiç vazgeçmemiştir. Düşman düşmanlığını, hain ihanetini yapmaya devam edecektir. O gün Çanakkale'de karşımız olanlar bugün yine karşımızdalar. Bu nedenle necip milletimiz daima güçlü cesur ve hazır olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Program, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi konulu şiir, resim ve kompozisyon dalında derece elde eden öğrencilere hediye verilmesinin ardından sona erdi.

Elbistan

Elbistan Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, milli eğitim müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda devam etti.

Törene kamu kurum temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale, Elbistan, 18 mart, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


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