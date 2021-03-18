18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar, Çay ve Sultandağı ilçelerinde18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Uğur Kapar ve Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip lisesi konferans salonunda devam eden programda söz alan Zeynep Tüze, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından şiirler okunmasıyla program sona erdi.

İlçe protokolü daha sonra Çalışlar köyünde bulunan şehitliği ziyaret etti.

Çay

Dörtyol Meydanında düzenlenen program Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. İlçe protokolü ardından Asri Mezarlıktaki şehitliği ziyaret etti.

Okunan Kuranı Kerim ve yapılan duanın ardından program Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu ve video gösterimi izlendi.

Sultandağı

Sultandağı Anıt Meydanında düzenlenen programda, Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emre Şahin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, ilçe protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, kamu kurumu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Yılmaz Tankül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sadullah Sadık Saat'in okuduğu şiirle program sona erdi.