18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende ilk olarak Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve STK temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Askeri manganın saygı atışı yapması ve İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından dua edilmesinin ardından program, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

Tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesi ve Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmenlerinin oratoryo gösterisiyle son buldu.