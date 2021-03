18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen programa katılarak vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulundu.

Dinçer, program sonrasında gazetecilere, ecdadın Çanakkale'de yokluk içerisinde vatan savunması yaptığını ve mücadelesiyle destanlaştığını söyledi.

Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen ecdadı bir kez daha yad ettiklerini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizi anıyoruz. Vatanımız için canı feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Ülkemiz coğrafyasında yaşamak elbette büyük sorumluluk ve külfeti getiriyor, bedel ödemek gerektiriyor. Bizlerde tarihin her aşamasında, her safhasında bu bedeli milletçe ödedik. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ahirete göç etmiş gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyorum."

Program, o dönemin askeri üniformasını giymiş askerin Çanakkale Şiirini okumasının ardından sona erdi.