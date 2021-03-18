18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 14:49
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara, "Konya Harp Mecmuası" adlı temsili gazete dağıtıldı.

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara, "Konya Harp Mecmuası" adlı temsili gazete dağıtıldı.

Merkez Karatay Belediyesi, içinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin ilan edildiği haberler, Konyalı şehitlerin hayat hikayeleri ve zafere ait birçok fotoğraf ile yazının bulunduğu gazete hazırladı.

Gazeteler, Mevlana Meydanı, Şerafettin Camii ve Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gazeteleri ilgiyle okudu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdikleri projeyle, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehitliğe koşan ecdadı anmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Çanakkale, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleler sonucu bir kahramanlık destanının yazdığı vatan toprağıdır. Şanlı destanın 106. yıl dönümünde Karatay Belediyesi olarak hazırladığımız 'Konya Harp Mecmuası'nı hemşehrilerimize dağıttık. Hemşehrilerimizi tarihi bir yolculuğa çıkararak o anı yaşamalarını istedik. Bizler, şehitlerimizden kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere taşıyacağız."

Dağıtılan gazeteleri okuyan ve dedesi Çanakkale gazisi olan 68 yaşındaki Seyit Ali Uysal, ihtiyaç duyulması halinde kendisinin de vatan için hizmete hazır olduğunu söyledi.

"Onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Uysal, "Dedem Çanakkale'den Yunanistan'a kaçırılmış 12 yıl orada kalmış. Köye geri döndüğünde dayımı ve çocuklarını tanıyamamış." diye konuştu.

Esnaf Veysel Karabayır da Çanakkale Deniz Zaferi'nde birlik ve beraberlik ruhunun büyük önem taşıdığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun, onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık. Çanakkale Zaferi demek, dünyaya, Türkiye'ye barış ve sevgi gibi nice nimetler bırakan bir zafer demektir. Çerkezimiz de Lazımız da Kürdümüz de Türkümüz de vardı ama tek yürek tek parçaydık. Allah onlardan çok çok razı olsun."

Çanakkale, 18 mart, Vatan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar 7,47'den 7,32'ye geriledi "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor
38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var         
15:10
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi         
14:32
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei