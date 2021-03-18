18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara, "Konya Harp Mecmuası" adlı temsili gazete dağıtıldı.

Merkez Karatay Belediyesi, içinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin ilan edildiği haberler, Konyalı şehitlerin hayat hikayeleri ve zafere ait birçok fotoğraf ile yazının bulunduğu gazete hazırladı.

Gazeteler, Mevlana Meydanı, Şerafettin Camii ve Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gazeteleri ilgiyle okudu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdikleri projeyle, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehitliğe koşan ecdadı anmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Çanakkale, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleler sonucu bir kahramanlık destanının yazdığı vatan toprağıdır. Şanlı destanın 106. yıl dönümünde Karatay Belediyesi olarak hazırladığımız 'Konya Harp Mecmuası'nı hemşehrilerimize dağıttık. Hemşehrilerimizi tarihi bir yolculuğa çıkararak o anı yaşamalarını istedik. Bizler, şehitlerimizden kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere taşıyacağız."

Dağıtılan gazeteleri okuyan ve dedesi Çanakkale gazisi olan 68 yaşındaki Seyit Ali Uysal, ihtiyaç duyulması halinde kendisinin de vatan için hizmete hazır olduğunu söyledi.

"Onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Uysal, "Dedem Çanakkale'den Yunanistan'a kaçırılmış 12 yıl orada kalmış. Köye geri döndüğünde dayımı ve çocuklarını tanıyamamış." diye konuştu.

Esnaf Veysel Karabayır da Çanakkale Deniz Zaferi'nde birlik ve beraberlik ruhunun büyük önem taşıdığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun, onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık. Çanakkale Zaferi demek, dünyaya, Türkiye'ye barış ve sevgi gibi nice nimetler bırakan bir zafer demektir. Çerkezimiz de Lazımız da Kürdümüz de Türkümüz de vardı ama tek yürek tek parçaydık. Allah onlardan çok çok razı olsun."