18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da trafik polisleri ilçenin tarihi ve turistik mekanlarında Mehmet Akif Ersoy'un şiirini seslendirdi.

Darende ilçesinde görevli trafik polislerinin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Mehmet Akif Ersoy'un "Asım/Çanakkale Şehitlerine" şirini seslendirdiği klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Çanakkale Savaşında şehit olan Darendelilerin isimlerinin yazılı olduğu Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı'nda çekilen klip, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kale ilçesinde ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü dolaysıyla Kale Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camiinde mevlit okutuldu.

Öğle namazı öncesi düzenlenen program da Kuran-ı Kerim tilavetinin akabinde Mevlid-i Şerif okunarak, şehitler için dua edildi.

Programa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve vatandaşlar katıldı.