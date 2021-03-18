18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 22:23

Erzurum Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Çanakkale Zaferi'nin Türk'ün yenilemeyeceğinin, aynı inanç, azim, milli birlik ve beraberlik duygusu hakim olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin asla mağlup edilemeyeceğinin en güzel ispatı olduğunu söyledi.

Erzurum Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Çanakkale Zaferi'nin Türk'ün yenilemeyeceğinin, aynı inanç, azim, milli birlik ve beraberlik duygusu hakim olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin asla mağlup edilemeyeceğinin en güzel ispatı olduğunu söyledi.

Özgödek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Valilikçe bir otelde şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen yemek programında, Çanakkale'nin son derece büyük anlamlar ifade eden önemli bir zafer olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nde şehitler ile gazilerin önemine dikkat çeken Özgödek, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi, Türk'ün yenilemeyeceği, aynı inanç ve azim olduğu sürece, milli birlik ve beraberlik duygusu hakim olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin asla mağlup edilemeyeceğinin en güzel ispatıdır. Nitekim bundan sonra birçok defa örneğini gördük. Değişik vesilelerle güzel vatanımıza teşebbüs etmek isteyen hainler, devletler, gruplar ve terör örgütleri bunun cevabını almışlardır. Bu başarıda en büyük pay sahibi hiç şüphesiz ki şehitlerimiz ve gazilerimizdir."

Konuşmanın ardından Özgödek, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu etkinlikte şehitler için dua edildi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


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