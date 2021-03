18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Valisi Aydin Baruş, şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, şehit ve gazi yakınları ile nikah sarayında bir araya geldi.

Program, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dua ile başladı.

Baruş, programda yaptığı konuşmada şehit ve gazi ailelerinin kendilerini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumalarını rica etti.

Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma gününde şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldiklerin dile getiren Baruş, "Sizler evlatlarınızı, kardeşlerinizi, eşlerinizi bu vatan için feda ettiniz. Bunun sıkıntısının, bunun acısının ne kadar büyük olduğunu hissetmeye çalışıyoruz tabii ki sizin kadar bunu hissedemeyiz ama bu acıyı, onların yokluklarının ruhlarınıza vermiş olduğu sıkıntıyı hafifletmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu konuda sizlere sözümüz var, söz veriyoruz. Zaten bu vatanın toprakları üzerinde yaşayan bir kişinin, bir Türk milletinin ferdi olan her bir kişinin vazifesi sizlere hürmet göstermektir. Sizlerin onurunu, şerefini daima yüceltmektir. Sizlerin istekleri bizim için her zaman emirdir. Bütün devlet görevlileri, kamu görevlileri ile birlikte her zaman sizin yanınızda olmaya, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.