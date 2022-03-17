18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

17.03.2022 16:27
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İncetoprak mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin vatan sevgisinin şehadetle imtihan olduğu Çanakkale Zaferi'nin bir yıl dönümünü daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İncetoprak, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olduğunu kaydetti.

KAYÜ Rektörü Karamustafa

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Türk milletinin 18 Mart 1915'te Çanakkale'de topyekun verdiği kahramanlık mücadelesinin asla unutulmayacağını, bu şanlı zaferle birlikte "Çanakkale geçilmez" gerçeğinin tüm dünya milletlerinin hafızasına kazındığını kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve BBP Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Ulus da mesaj yayımlayarak Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

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Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Vali Aksoy: 'Çanakkale Zaferi, emsalsiz bir kahramanlıktır' Vali Aksoy: 'Çanakkale Zaferi, emsalsiz bir kahramanlıktır'

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kayseri, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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