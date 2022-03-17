18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, vatan, milletinin ne olduğunu anlamak için Çanakkale'yi işaret ederek, "Çanakkale'ye bakmalıdır. Anadolu'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya kadar kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun Mehmetçikler, aynı dava uğrunda, vatan uğrunda Çanakkale'de bir araya gelmişler, aynı toprağı mezar edinmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Muharebeleri sırasında ecdadın düşman kuvvetlere ve savaş esirlerine gösterdiği insanlık ve medeniyet Anzak ile Fransız askerlerin hatıratlarında yer aldığına dikkat çeken Gül, şunları kaydetti:

"Ecdadımız, gösterdiği bu alicenaplıkla medeniyet konusunda tüm dünyaya örnek olmuştur. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuz minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bir savaş değil destan ve millet iradesi olduğunu vurguladı.

Tarihte parıldayan, dersler içeren, yol gösteren ve milletlere anlatan bu kutlu zaferin bir güneş gibi durduğunu aktaran Şahin, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Savaşlar dünya tarihinde sürekli olacaktır. Ama Çanakkale bir savaş değildir, o bir destandır. İmkansızlığın irade ve imanla nasıl baş edemeyeceğini bize anlatır. Ona sadece aklen bakmak manasını eksik kılar, ona kalben de bakmak gerekir. Bu zafer ancak böyle anlaşılabilir. Doğan her çocuğumuza öğütler içerir, geleceğimize de ışık tutar. Biz bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de ilk 10 ekonomiye yürürken de aslında ecdadımızın bize öğrettiği azim ve kararlılıktan yola çıkıyoruz. Güçlü Türkiye'mizin ardında koruduğumuz bu inanç, iman, irade, sabır var. Zorluktan güç bulan millet iradesi var."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de Çanakkale'nin yurdun her bölgesinden gelen kahraman Türk milletinin tüm teknoloji ve donanımıyla saldıran düşmana karşı kazandığı büyük bir zafer olduğuna dikkati çekti.