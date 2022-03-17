18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

17.03.2022 16:28
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer aldığını belirtti.

Bu destanın her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onurunun olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur. Canlarını toprakları, bayrakları, inançları, namus ve şerefleri için seve seve vermiş şehitlerimizden ilham alarak, güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa etmenin azim ve gayreti içerisinde olacağız."

Milletvekili Dülger de tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın da habercisi olduğunu kaydetti.

Anadolu'nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidin 107 yıldan beri güç verdiğini vurgulayan Dülger, "Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ramazan ise Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermediğini belirtti.

Bu vatanın şehitlerin armağanı olduğunu dile getiren Ramazan, şunları kaydetti:

"Bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsız yaşıyorsak, al bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz. Vatanımızda özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize karşı borcumuz, bu vatanı ilelebet payidar kılmak için canla başla çalışmaktır."

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Milletvekili, Çanakkale, 18 mart, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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