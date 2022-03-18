18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 09:33
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül, Çanakkale Zaferi'nin, milletimizin yeniden dirilişinin ve küllerinden doğuşunun müjdecisi olduğunu belirterek açıklamasında şunlara yer verdi:

"Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanı, tarihi zaferlerle dolu mazisi ile zulme karşı hiçbir zaman boyun eğmemiş, esaret ve işgal girişimleri karşısında göğsünü zalimin zulmüne karşı siper etmiş bir milletin diriliş ruhudur. Düşman askerlerinin topuna tüfeğine karşı iman gücü ile verilmiş bir mücadelenin eşine az rastlanır bir mücadele olduğu aşikardır. Vatanı, bayrağı, bir karış vatan toprağı için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizin bu destansı mücadelesi gözünü Türk Milletinin toprağına diken düşmanın gözünü çıkarmış, onlara tarihi bir ders vermiştir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümünü yad ederken bizlere de düşen görevler olduğunu unutmamalıyız. Aziz şehitlerimizin kanları ile sulanan ve bizlere miras kalan bu vatan topraklarını en iyi şekilde korumalı ve bağımsızlığımızı ebediyete taşımalıyız. Çanakkale'de ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Zeynel Abidin Beyazgül, Çanakkale, Şanlıurfa, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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