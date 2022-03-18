18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 11:14
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Malkara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malkara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

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İstiklal Marşı, Çanakkale, 18 mart, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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