18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik Anıtı'na çelenk sunan Yazıcı, şehitlik şeref defterini imzaladı. Yazıcı, daha sonra beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bırakıp şehit yakınlarıyla ilgilendi.

Şehitliğe gelen vatandaşlar da şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Serik ilçesinde de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve protokol üyeleri katıldı.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkesen, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nde maneviyatın maddiyatı yendiğini, güçlerin, orduların yoklukla mücadele edenler karşısında aciz kaldığını ifade etti.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Yılmaz, beraberindekilerle Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda da anma programı gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesinde de Ali Rıza Hakses Cami'nde Mevlidi Şerif programı icra edildi.

Marmaris ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunma törenin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde Marmaris Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni sonrası Herodot Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, ilçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Isparta

Isparta'da ise Vali Ömer Seymenoğlu'nun katılımıyla Şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakan Seymenoğlu, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burdur

Burdur Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Ali Arslantaş'ın şehitler anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra aziz şehitlerin vatan toprakları için çekinmeden canlarını feda ettiklerini söyledi.

Şehitleri minnet ve şükranla andığını belirten Arslantaş, şehitlerin devletin varlığının birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletin gönlünde yaşamaya devam edeceğini aktardı.

Türk milletinin şehit ve gazilerin değerini tarih boyunca bildiğini dile getiren Arslantaş, "Dün olduğu gibi bugün de mukaddes vatanımız ve şanlı bayrağımız için şehit düşen vatan evlatlarının bizlere emanetleri olan ailelerine ve yakınlarına sahip çıkmak başta devletimiz olmak üzere hepimizin kutsal görevidir." diye konuştu.

Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Tören, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından sona erdi.