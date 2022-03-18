18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı

18.03.2022 12:52
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, Türk ordusunun 107 yıl önce bir ulusun kurtuluşu için gözlerini kapatarak kendisini şehadete teslim ettiğini belirtti.

Asrın zaferi şeklinde anlatılan bu savaşta tarih yazan ecdadın, bu ülkenin evlatlarına anlı şanlı bir zaferi hediye ettiğini aktaran Yüce, "Düşmanı Anafartalar'a, Suvla Koyu'na gömen, elinde bir tane süngüyle şehadete koşan dedelerimiz, Türk'ün yarınlarını teminat altına aldı. Binlercesi gözlerini kapatarak şehitlik mertebesini ulaştı. Hiç endişe etmediler, tereddütte düşmediler, bizler için, torunlarının yarınları için can verdiler." ifadelerini kullandı.

Yüce, mesajında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını zaferin yıl dönümünde saygıyla rahmetle andığını kaydetti.

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Ekrem Yüce, Çanakkale, Sakarya, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı - Son Dakika


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