18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığını önünde yapılan tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, daha sonra Halk Eğitim merkezi konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.

Törene, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile ilçe sakinleri katıldı.