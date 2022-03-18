18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 12:57
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, gazi ve şehit yakınları, kurum amirleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, tiyatro oyunu sahneledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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