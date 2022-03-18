Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika

Keşan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye tarafından yenilenen Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Piyade Yüzbaşı Mehmet Senih İlhan, burada yaptığı konuşmada, milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri bu anlamlı günde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kaymakam Cemalettin Yılmaz'ın Şeref Defteri'ni imzaladığı program, duaların edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Program sonunda Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemek menüsünde yer alan yağlı buğday çorbasından ikram edildi.

Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Mustafa Özay da katıldı.

Aksal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, "Onlar için ne yapsak azdır ama onların aziz hatırasını yaşatmak bizlerin boynumuzun borcudur. Şehitliğimizin açılışını bu güzel günde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Programın ilk defa yenilenen şehitlikte yapılmasıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitliğimizi, şehitlerimize ve ecdadımıza yakışır bir şekilde yeniledik. Şehit ailelerimizden de olumlu geri dönüşler aldık. Kırmızı beyaz bizim canımızın, vatanımızın rengi. Çanakkale ruhunu aynı heyecan ile yaşatmak istedik. Ecdadımıza layık olmak zorundayız. Ecdadımıza olan borcumuzu ödemek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Gururlu ve onurluyuz."

Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez de "Şehitlik kabristanlığımızın ve anıtımızın cennet görünümüne kavuşturduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.