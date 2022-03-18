18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 14:33
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Oratoryosu gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösteriminin yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda, ADEM'de eğitim gören kursiyerler tarafından oluşturulan koro ve saz eşliğinde Çanakkale türküleri seslendirildi.

İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona eren programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli ve kurum amirleri katıldı.

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Çanakkale, Başkale, 18 mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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