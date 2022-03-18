18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma, Bigadiç, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuması ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Resul Yavuz'un konuşmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra protokol, tüm kurum amirleri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette, dualar okundu, şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başsavcı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de katıldı.

Bigadiç

Bigadiç'te, 100. Yıl Parkı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akgün tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dörteylül Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Semih Pirhasanoğlu bir konuşma yaptı.

Bigadiç Belediyesi Kültür Salonu'nda devam eden programda ise 'Çanakkale Ruhu' adlı oratoryo gösteriminin ardından günün anısına yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise tören, şehitlik anıtında yapıldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Garnizon Komutanlığı İstihkam Yüzbaşı Ali Daydal, bir konuşma yaptı.

Törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman şehitlik defterini imzaladı.

Törenin ardından Ayvalık Kabristan'ına geçen heyet, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Manyas

Manyas ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tören, şiirlerin okunması ve Manyas Müftülüğünün düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından sonra erdi.

Programa, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldı.