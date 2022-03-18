18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 15:53
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona eren programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, şahit yakınları, gaziler, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve ilçe sakinleri katıldı.

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Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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