18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde devam etti.
Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.
Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan programda şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu.
Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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