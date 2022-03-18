18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 15:55
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sandıklı Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının arından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftülüğünce, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlere dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Törene, İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin ve ilçe protokolü katıldı.

Dinar

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında ise ilçe protokolü, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilciliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Asri Mezarlıktaki şehitlere dua edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özkan Kıvradan, daire müdürleri katıldı.

Programa, Dinar Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki programla devam edildi.

İscehisar

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Cumhuriyet Başsavcısı Berkay Kurt, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ve ilçe protokolü katıldı.

Programa, Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda devam edildi.

Çay

Dörtyol Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Asri Mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek, dua edildi.

Törene, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve ilçe protokolü katıldı.

Programa, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda devam edildi.

Şuhut

Şuhut'ta Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe protokolü, daha sonra Şuhut Şehitliğine geçerek dua etti.

Törene, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Burak Dağlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, daire müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.

Programa, Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin etkinlikleriyle devam edildi.

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Cumhuriyet, Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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