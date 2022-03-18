18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 16:27

Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Burdur Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Ali Arslantaş'ın şehitler anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra aziz şehitlerin vatan toprakları için çekinmeden canlarını feda ettiklerini söyledi.

Şehitleri minnet ve şükranla andığını belirten Arslantaş, şehitlerin devletin varlığının birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletin gönlünde yaşamaya devam edeceğini aktardı.

Türk milletinin şehit ve gazilerin değerini tarih boyunca bildiğini dile getiren Arslantaş, "Dün olduğu gibi bugün de mukaddes vatanımız ve şanlı bayrağımız için şehit düşen vatan evlatlarının bizlere emanetleri olan ailelerine ve yakınlarına sahip çıkmak başta devletimiz olmak üzere hepimizin kutsal görevidir." diye konuştu.

Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Tören, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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