18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 16:34
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

???????Mudanya Kaymakamlığı tarafından organize edilen ilk program, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran'ın yanı sıra ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcileri Mudanya'nın düşman işgalinde ilk kurşunu sıkarak şehit olan Şükrü Çavuş'un da aralarında olduğu Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anma programı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Turhan Tayan Anadolu Lisesinin düzenlediği programla sürdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yanı sıra şiir, resim ve makale dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı "Burası Çanakkale" adlı tiyatral gösteri sonrasında katılımcılar, ilçedeki şehitliklerin yanı sıra Mudanyalı şehitler Burhan Zeytinci ve Feyyaz İlhan'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ayrıca, İlçe Müftülüğü tarafından şehitler anısına Güzelyalı Camisi ve Hal Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu.

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Çanakkale, Hisarcık, Mudanya, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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