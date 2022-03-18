18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Zaferi" oyunu sahnelendi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Resim, slogan ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çanakkale Zaferi" konulu tiyatro gösterisini sundu.

Okul Müdürü Fatih Olğun, tiyatro oyununun o dönem yaşanılan çetin mücadele, yokluk ve inancın zaferle noktalandığı anları canlandırdığını ifade etti.

Olğun, "Her anı, her saniyesi binlerce kahramanlıkla dolu Çanakkale Zaferini bir oyunla anlatmak yetmez elbette. Burada gençliğe, öğrencilerimize Çanakkale ruhu nedir, o bilince sahip olmak nedir, bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah sergilediğimiz oyun da bu noktada öğrencilerimiz ve izleyicilerimiz için gereken mesajı verir." diye konuştu.

Programa, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil topluk örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.