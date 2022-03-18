18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ve Araç ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Kaymakam Özen tarafından şehitlik defteri imzalandı, saygı atışı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Araç

Araç Veznedar Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Sabah namazında gerçekleştiren programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualar gerçekleştirilirken namaz sonrasında cemaate Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Programa Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da katılarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.