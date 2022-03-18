18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 20:32
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Ağrı Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Ağrı Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programına katılan Vali Osman Varol, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Varol, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin sıradan bir zafer olmadığını, ecdadın canıyla, kanıyla ve imanıyla yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

Ecdanın aldığı zaferlerle dünya tarihini de değiştirdiğini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de ecdadımızın göstermiş olduğu muhteşem direniş, diz çökmeden göstermiş olduğu müthiş irade ve bu iradeyle mağlup ettiği ülkeler, aynı zamanda dünya tarihinin de değişmesine ve coğrafyamızda birçok önemli olayın olmasına da vesile olmuştur. Çanakkale Zaferi, ayrıca daha sonrasında talihsizce yaşadığımız olayların ardından yine diz çöktürülerek yok edilmek istenen bir milletin ayağa kalkmasını sağlayan Kurtuluş Savaşımızın da öncüsü olan, ona feyiz ve ilham vererek de onun habercisi olmuştur."

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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