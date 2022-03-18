18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 21:12
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Bu sırada Şehit Adil Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Mert Şirin'in piyanoyla icra ettiği "Çanakkale" türküsü beğeni topladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, konuşmasında, programı hazırlayan öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kaldırım, "Bol bol okuyalım, kendimizi iyi yetiştirelim, geleceğe hazırlayalım. Bizleri yetiştiren anne-babalarımıza ve bu aziz milletimize layık olalım. Bize bu vatanı emanet bırakan Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve bugün andığımız Çanakkale şehitleri ve diğer tüm şehitlerimize layık olalım. Bu bilinçle bu ruhla inşallah geleceğe yürüyelim." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Çanakkale Zaferi'nin, üzerinde yaşadığı toprakları şüheda kanlarıyla sulayarak kendine "vatan" kılan milletin yazdığı en yüce destanlardan biri olduğun belirtti.

Kirli emellerine ulaşmak isteyen işgal güçlerinin, bundan tam 107 yıl evvel hak ettikleri cevabı en net şekilde aldıklarını dile getiren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bu zafer aynı zamanda, tarihten silinmek istenen bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen 'Çanakkale Geçilmez' diyerek vatanını korumak için verdiği mücadelenin şanlı destanıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını büyük bir gurur içerisinde idrak ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"18 Mart Çanakkale Zaferi" konulu oratoryo sahnelenen programda, il genelinde düzenlenen "Çanakkale Kahramanına Mektup" konulu yarışmanın ödülleri Vali Kaldırım tarafından sahiplerine verildi.

YORUMLAR
500
Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı Son dakika haberi | Pursaklar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

milli eğitim bakanlığı, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:20:04. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement