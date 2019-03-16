Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümü

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümü, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına koruduğunu belirtti.

Şehitlerin vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmediklerinin altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:58 Kaynak: AA

Bayburt, Çanakkale Zaferi, Güncel
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