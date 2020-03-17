18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de kutsal değerleri uğruna, tüm olumsuzluklara karşı inanılmaz bir şekilde canı pahasına çarpışan kahraman ordu ile yüce milletin, kara ve deniz savaşlarında düşman kuvvetlerine, "Çanakkale geçilmez" dedirterek, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip vatan ve bayrağına sahip çıktığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nın, büyük Türk milletinin bugünkü coğrafya üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğunu ve hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan koparamayacağını, süngü, mermi ve yüksek iman gücü ile bütün dünyaya ilan ettiği bir destan olduğunu vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Bu zafer, Anadolu'yu vatan ilan etme zaferidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar fedakarlıklar, inanç, umut ve adanmışlıkla bizlere vatan kılınmıştır. Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağının tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETO¨ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin, Zeytindalı ve Bahar Kalkanı harekatları sürecinde 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Balta, en büyük görev ve sorumluluğun, istiklal ve istikbalden asla taviz vermeyerek, ecdaddan alınan mirası son derece yüksek bir şuur ve hassasiyetle geleceğe taşımak olduğunun altını çizerek, "Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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