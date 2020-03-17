18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü

23 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki ettiğini belirtti.

Tarihteki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve manevi değeri olduğunu vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Çünkü Çanakkale'de tüm cihan harbetmiştir ve bu savaştan bizim payımıza şanlı bir zafer onlara da unutulmayacak dersler düşmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaşta emri altındaki askerlere söylediği, 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' sözü aziz ecdadımızın nasıl sarsılmaz bir iman ve cesarete sahip olduklarının en büyük kanıtıdır. Bizde ecdadımızdan aldığımız ilhamla vatanımızın ne zor şartlarda korunup bizlere emanet edildiğini unutmadan onlara layık olarak var gücümüzle çalışıp ülkemizi en ileri seviyeye taşımalıyız."

Çanakkale Zaferi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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