18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini, varoluş iradeleri, millet olma şuurları ve sarsılmaz vatan sevgilerinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Zaferin, Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazıldığını kaydeden Canbolat, Çanakkale Cephesi ve Savaşları'nın 1. Dünya Savaşı içinde yer alan cephelerden ve savaşlardan sadece biri olmasına rağmen dünya tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini ifade etti.

Açıklamada Canbolat'ın şu sözlerine yer verildi:

"Geçmişini bilmeyen bugününü anlayamaz ve yarınını kuramaz. Gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeli ve bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeliyiz."

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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