18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, daire amirleri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı törende, Atatürk büstüne çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Osman Özavcı, konuşmasında, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümünü kutlamanın ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerin gününü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. 18 Mart, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür." ifadelerini kullandı.

İzollu İlkokulu Konferans Salonu'nda şiirlerin okunması, tiyatro ve sinevizyon gösterimlerinin yapılmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Programlar, Kale Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahilerin okunması ve duaların yapılması ile sona erdi.