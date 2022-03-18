18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni

18.03.2022 12:53
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni

Malatya'nın Darende ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Darende Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar tarafından yapılan duanın ardından abide gezildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin salonunda Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğrenciler günün anlamına ilişkin şiir ve hazırladıkları oratoryo gösterilerini sundu.

Törende bir konuşma yapan okul öğretmeni Fatih Tokgöz, Mehmetçik'in Çanakkale'de hem vatanını savunduğunu hem de yaralı düşman askerini sırtında düşman mevziisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öte yandan ilçedeki yurtlarda öğrencilere, öğle yemeği olarak çorba, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanakkale Savaşları'nda askerlerin dediği yemekler ikram edildi.

Törene, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale, Hisarcık, Darende, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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