18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı

18.03.2022 15:44
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü kutlandı.

Gölbaşı ilçe Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ile program sona erdi.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Sivil Toplum Örgütleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kahta ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ile Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Kaman anıta çelenk sundu.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Etkinlikte Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazif Kaplan'ın oğlu, Emir Kaplan da bir konuşma yaptı.

YORUMLAR
500
Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti Kdz. Ereğli'de Çanakkale Zaferi coşku ve hüzünle kutlandı Kdz. Ereğli'de Çanakkale Zaferi coşku ve hüzünle kutlandı

Çanakkale, Gölbaşı, 18 mart, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:57:34. #1.11#
SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement