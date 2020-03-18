18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı

6 saat önce

Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı, System.String[]

Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Edremit Kaymakamlığı, Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediyesi tarafından şehitlikte çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı.


Alınan karar doğrultusunda, şehitlikte gerçekleştirilen "Çelenk Sunma Töreni" hariç, planlanan diğer programlar ve etkinlikler iptal edildi.


Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümü. Bugün vatan için, millet için kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden ölümsüz kahramanları, şehitlerimizi anma günü. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını gururla anılan kahramanlıklarını bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında huzurlu, güvenli yaşıyorsak ve geleceğe umutla bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."dedi.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkan V. Özkan Saka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı V. İsmail Uysal ve İlçe Müftüsü Ahmet Yayla katıldı. - BALIKESİR

Çanakkale, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 17:49:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]