Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Dualarla Anıldı

18 Mart Şehitleri Dualarla Anıldı

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Müftülüğü'nce Aşağı Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Müftülüğü'nce Aşağı Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Kızılcahamam Müftülüğü'nce Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle vatandaşların konuya olan duyarlılığını artırmak amacıyla, sabah namazını müteakiben Aşağı Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ile şehitlerin ruhu için eller duaya açıldı. Aşağı Merkez Camii İmam Hatibi Halit Özkan'ın Yasin suresini okumasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'nın sabah namazını kıldırmasının ardından tekbir, tehlil ve salatü selam ile tesbihat yerine getirildi. Ardından Çanakkale şiiri ve günün anlamına binaen konuşma yapıldı, Çanakkale şehitleri için dua edildi. Duanın ardından cemaate Çanakkale şehitlerinin anısına yağlı buğday çorbası ikram edildi.

(Uğur Demirbaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Merkez, Çanakkale, Güncel
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