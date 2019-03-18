Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Dualarla Yad Edildi

18 Mart Şehitleri Dualarla Yad Edildi

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Samsun'daki şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Dualarla Yad Edildi, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Samsun'daki şehitler dualarla anıldı.

Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında düzenlenen programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, şehitleri ziyarete gelen İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine; şehitlik ve milli bilinci kısaca anlattı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Çanakkale, Samsun, Güncel
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