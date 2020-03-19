18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı - Son Dakika Spor

18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı

6 saat önce

Dağcılar, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü 3.917 metre yükseklikteki Erciyes'in zirvesinde kutlandı.

18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı, System.String[]

Dağcılar, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü 3.917 metre yükseklikteki Erciyes'in zirvesinde kutlandı.


18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Erciyes Dağı'na düzenlenen Seyit Onbaşı Tırmanışı coşkuyla gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğe önderlik yapan Kayseri Merkez Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Eliaçık ve ekip arkadaşları ülkede programlanan çoğu etkinliğin tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesine rağmen 18 Mart gibi bir zafer gününde Erciyes Dağı'na tırmanış yapmayı tercih ettiler. Dağcılar, Çobanini mevkiinde tırmanışa geçti ve Şeytan Deresi-Hörgüçkaya kulvarından devam ederek Erciyes'in zirvesine ulaştı. Yoğun kar yağışına, kulvardaki zorlu kış şartlarına rağmen Seyit Onbaşı tırmanışını başarıyla gerçekleştiren dağcılar, zirvede şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapıp İstiklal Marşı'mızı coşkuyla seslendirdi.


Etkinliğin sorumlusu Mustafa Eliaçık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı tırmanışı konusunda "2020'de Erciyes Dağı'na yapacağımız faaliyetler arasında yer alan Seyit Onbaşı Tırmanışı'nı başarıyla gerçekleştirdik. Zirvede bayrağımızı açıp şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu yaptıktan sonra da İstiklal Marşımızı coşku ile seslendirdik. Şehitlerimizin ruhuna dualar gönderdik. İnişi aynı kulvardan yapıp Tekir Yaylası'na ulaştık. Bu tırmanışa katılan ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.


18 Mart Seyit Onbaşı Erciyes zirve tırmanışına Mustafa Eliaçık (rehber) Lütfullah Batman, Yavuz Küçükşahin, Reha Bahtiyar ve Sedat İnce katıldı. - KAYSERİ

Çanakkale Zaferi, Kayseri Merkez, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]