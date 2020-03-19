18 Mart Seyit Onbaşı tırmanışı yapıldı

Dağcılar, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü 3.917 metre yükseklikteki Erciyes'in zirvesinde kutlandı.



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Erciyes Dağı'na düzenlenen Seyit Onbaşı Tırmanışı coşkuyla gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğe önderlik yapan Kayseri Merkez Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Eliaçık ve ekip arkadaşları ülkede programlanan çoğu etkinliğin tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesine rağmen 18 Mart gibi bir zafer gününde Erciyes Dağı'na tırmanış yapmayı tercih ettiler. Dağcılar, Çobanini mevkiinde tırmanışa geçti ve Şeytan Deresi-Hörgüçkaya kulvarından devam ederek Erciyes'in zirvesine ulaştı. Yoğun kar yağışına, kulvardaki zorlu kış şartlarına rağmen Seyit Onbaşı tırmanışını başarıyla gerçekleştiren dağcılar, zirvede şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapıp İstiklal Marşı'mızı coşkuyla seslendirdi.



Etkinliğin sorumlusu Mustafa Eliaçık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı tırmanışı konusunda "2020'de Erciyes Dağı'na yapacağımız faaliyetler arasında yer alan Seyit Onbaşı Tırmanışı'nı başarıyla gerçekleştirdik. Zirvede bayrağımızı açıp şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu yaptıktan sonra da İstiklal Marşımızı coşku ile seslendirdik. Şehitlerimizin ruhuna dualar gönderdik. İnişi aynı kulvardan yapıp Tekir Yaylası'na ulaştık. Bu tırmanışa katılan ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.



18 Mart Seyit Onbaşı Erciyes zirve tırmanışına Mustafa Eliaçık (rehber) Lütfullah Batman, Yavuz Küçükşahin, Reha Bahtiyar ve Sedat İnce katıldı. - KAYSERİ