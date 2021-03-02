18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kahramanmaraş'a ulaştı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği'nde bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende, Osmaniye'den getirilen Türk bayrağı, Adana'ya ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş temsilcisi Resul Yılmaz'a teslim edildi.

İl il dolaşacak Türk bayrakları, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaştırılarak göndere çekilecek.

Açıklama görüşlerine yer verilen Vali Ömer Faruk Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Gönül Yolu Projesi kapsamında 81 Genç 81 Bayrak adı altında düzenlenen etkinlikte, şanlı bayrağımızı Osmaniye'den teslim aldık. İnşallah yarın da Adana'ya teslim edeceğiz. Bayraklarımız 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliği'ne götürülmüş olacak. Bugün sizlerle birlikte bayrak devir teslim törenine nezaret ettik."