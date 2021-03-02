KIRIKKALE - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırıkkale'ye ulaştı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kırıkkale'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Kırıkkale Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Çankırı'dan getirilen Türk bayrağı, Kırşehir'e ulaştırılmak üzere Kırıkkale temsilcisi Metin Oktay Yıldırım'a teslim edildi.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların her zerresinde, her karışında şehitlerin kanının olduğunu söyledi.

Bayrağın her millet için önemli olduğunu belirten Sezer, "Ama bizim bayrağımız rengini şehitlerin kanından aldığı ve her damlasında şehitlerin kanı bulunduğu için çok değerli. Bizim topraklarımız gerçekten çok kıymetli topraklar. Halen daha bu topraklar için fedakarlıkta bulunuyoruz, şehitler veriyoruz ve gazilerimiz var. Sizin gibi gençlerimiz olduğu için çok mutluyuz. Bu güzel bayrağı sonsuza kadar taşıyacak ve yüceltecek gençlere sahibiz. En büyük mutluluğumuz da bu." dedi.