18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı - Son Dakika

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı

05.03.2021 20:23

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Bolu'dan Bilecik'e getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Bolu'dan Bilecik'e getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Bilecik Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Bolu'dan Hilal Yastık tarafından getirilen Türk bayrağı Yalova'ya ulaştırılmak üzere Bilecik'te Leyla Karağlı'ya teslim edildi.

Vali Bilal Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Türk bayrağının Türkiye'yi temsil eden çok önemli değer olduğunu söyledi.

Bayrağın rengini şehitlerin kanından aldığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize vefa olarak vatanımızı korumak, sağlıklı ve huzurlu daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için bayrağımızı korumak zorundayız. Bayrak bilincine sahip olmalıyız. Vatan bilincine sahip olmak zorundayız. 18 Mart'ta Çanakkale'de 81 ilden gelen bayraklarla beraber dalgalanacak.

Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler de böyle güzel bir bayrağın sevgisini güçlü bir şekilde nakşetmeniz lazım. Bu sevginin sizde ve bizde olması yetmiyor, 83 milyon nüfusun tamamında ortak gönül coğrafyasında biz bu bayrağımızı anlamını bileceğiz. Bayrağımızın şanlı bir şekilde dalgalanması için işimizi iyi yapacağız ve çok çalışacağız."

Marmara Bölgesi illeri dolaştırılacak Türk bayrağı diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı

Çanakkale, Bilecik, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak kente ulaştı - Son Dakika


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