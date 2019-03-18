18 Mart'ta Şehitler Mezarları Başında Anıldı
49 dakika önce
Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle şehitlikte bir program düzenlendi.
Çankırı
'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi
münasebetiyle şehitlikte bir program düzenlendi.
Düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma 28. Mekanize Piyade
Tugayı Topçu Yüzbaşı Selahattin Uzun tarafından yapıldı.
Yüzbaşı Uzun, "Bugün 104 yıl önce 19 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı
'nın denizinden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferlerinin ilan edildiği gündür. Bu tarih TBMM Genel Kurulunda 4768 numaralı Kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda 'Şehitler Günü' olarak kabul edilmiştir" dedi.
Yapılan konuşma sonrasında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş
tarafından hatıra defteri imzalandı. Daha sonrasında Şehitlerin mezarları başında dualar edilerek karanfil bırakıldı. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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