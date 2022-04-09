18 Mart'ta şehitleri anmıştı, 23 gün sonra şehit düştü - Son Dakika
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18 Mart'ta şehitleri anmıştı, 23 gün sonra şehit düştü

09.04.2022 21:50
18 Mart'ta şehitleri anmıştı, 23 gün sonra şehit düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yaptığı anma konuşması ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yaptığı anma konuşması ortaya çıktı. Şahin, konuşmasından 23 gün sonra şehit düştü.

Adana'nın Kozan ilçesinde Mansurlu Kavşağında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit düştü. Şahin'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Kozan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Şehitlik Köşesi açılışında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Şehit Burak Şahin törende yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce Türk milletinin kahraman evlatlarının adıdır Çanakkale. Şairin ifadesi ile Bedir'in askerlerinin kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale" diyerek Çanakkale Zaferi'nde ki şehitleri anmıştı.

Şahin'in anma konuşmasından 23 gün sonra şehit düşmesi yürekleri dağladı. - ADANA

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Çanakkale, 18 mart, Adana, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 Mart'ta şehitleri anmıştı, 23 gün sonra şehit düştü - Son Dakika


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